В городе Лебедянь ведутся работы по благоустройству двух общественных территорий. Об этом в своем Инстаграм поделился глава Лебедянского района Роман Панфилов.

Первый объект – Кузнецкий пруд по ул. Тургенева (II этап). В настоящее время осуществляется валка деревьев, разбивка дорожек. Путем бурения артезианской скважины решена проблема с наполняемостью водоема. Помимо этого, в реализацию II этапа входят установка малых архитектурных форм, наружное освещение, устройство ограждения. Стоимость мероприятия – 5 938 144 рубля. Работы планируется завершить до 30.06.2021 года.

Второе общественное пространство – сквер машиностроительного завода по ул. Машиностроителей. Стоимость работ по контракту 12 млн рублей. Сейчас там ведутся подготовительные работы: валка сухих и аварийных деревьев, разбивка дорожек. Следующим этапом будет устройство покрытий, МАФов, наружного освещения и видеонаблюдения. Срок окончания работ – до 30.07.2021 года.

Мероприятия осуществляет подрядная организация ООО «Космос» в рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и национального проекта «Жилье и городская среда».