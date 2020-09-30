В Лебедяни благоустроят «тихую зону» с бесплатным wi-fi

Популярное место отдыха лебедянцев вскоре преобразится. Речь идет о нескольких центральных улицах города. Благоустроят территорию вокруг Ново-Казанского собора и пешеходную зону по улице Мира и до площади Ленина, сообщает управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области.

Средства на обновления общественных пространств поступят по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Среди будущих новинок — здесь появится так называемая «тихая зона».



«Тихая зона – это больше к Базарной площади, где будут размещены лавочки беседки, где человек сможет прийти, там будет бесплатный wi-fi и, к примеру, почитать. Там будет тихая зона, где никого не будет», — говорит Павел Кузнецов, начальник отдела городского хозяйства администрации города Лебедянь.



Также здесь обновят освещение, заменят плитку, установят детский городок и обновят уже устаревший фонтан. Грант на благоустройство Лебедянь впервые выиграла по итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.



По словам Виктора Петрова, заместителя начальника регионального управления ЖКХ, Лебедянь получит 50 миллионов рублей. Администрация области в свою очередь профинансирует указанные работы. Дополнительно туда будет направлено 24 миллиона и планируется привлечение внебюджетных средств.



Кстати, какое именно общественное пространство необходимо благоустроить решали сами лебедянцы открытым голосованием на местных интернет-порталах. Поэтому изменения поддерживают, главное при этом, чтобы центр города не потерял свой исторический вид.





Помимо Лебедяни в числе лучших во Всероссийском конкурсе оказались города Грязи и Усмань. Три проекта от Липецкой области отобрали среди более, чем 300 заявок. Само же благоустройство общественных пространств начнется в 2021 году.