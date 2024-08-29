Третий в Липецкой области «IT-куб» готовится к открытию. Этот центр цифрового развития будет работать на базе Лебедянского педагогического колледжа. Здесь бесплатно будут заниматься около 400 детей в возрасте от 7 до 17 лет. В программе — программирование, создание мобильных приложений, сайтов, 3D-графика, работа с большими данными и анимацией, робототехника и цифровая грамотность, основы проектной деятельности.

Проект реализуется по нацпроекту «Образование». Помещения уже готовы, оборудование закуплено. Сейчас идут последние приготовления. «IT-куб» — это площадка для организации и проведение конкурсов, олимпиад, соревнований, чемпионатов, хакатонов и фестивалей по конструированию, робототехнике и программированию.

«В колледже такой площадке очень рады. Студенты первых, вторых и третьих курсов тоже смогут заниматься здесь. Здесь же будут проходить практику. На следующий год тут откроют набор педагогов допобразования с технической направленностью», — прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.