В Лебедяни упразднили городскую администрацию и передали ее полномочия районной

В городе Лебедянь Липецкой области ликвидировали городскую администрацию. Ее полномочия передали администрации Лебедянского района, сообщает информационно-краеведческий портал lebedyan.com.

При этом «городское поселение город Лебедянь», появившееся в 2005 году по федеральному закону №131 о местном самоуправлении, остаётся. У города по-прежнему будет свой бюджет, регулярно принимаемый городским Советом депутатов. Однако, исполнителем бюджета города теперь будет администрация Лебедянского муниципального района.

С ликвидацией городской администрации упразднена и должность главы администрации города. Вместо него руководителем городского поселения город Лебедянь по 131-му закону станет глава города. Он же – председатель городского Совета депутатов.

Глава города будет контролировать целесообразность исполнения районной администрацией бюджета города и заниматься вопросами местного значения. Например, устанавливать тарифы и надбавки, создавать муниципальные предприятия и бюджетные учреждения, разрабатывать и утверждать программы, организовывать выборы. Решение о внесении соответствующих изменений в Устав городского поселения город Лебедянь городские депутаты приняли на своей сессии ещё 27 мая. Однако Устав в новой редакции вступил в силу только 12 октября – на первой сессии Совета депутатов г. Лебедянь четвёртого созыва. Таким образом, объединение двух администраций с ликвидацией городской администрации было оформлено законодательно.

Добавим, что главой города Лебедянь впервые в лебедянской истории стала женщина – председатель Совета депутатов города нескольких созывов, деятельный директор городского центра культуры и досуга Светлана Трофимова.

Фото: lebedyan.com