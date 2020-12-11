В Лебедяни открыли памятник землякам-участникам Первой мировой войны

Сегодня на набережной (ул. Ленина) в г. Лебедянь состоялось торжественное открытие памятника лебедянцам – участникам Первой мировой войны 1914-1918 гг.

Данная идея была реализована Лебедянским фондом культуры под руководством Акимова Валерия Владимировича в рамках проекта «Лебедянцы – солдаты Первой мировой», который в 2020 году победил в конкурсе Фонда грантов Президента РФ в номинации «Сохранение исторической памяти».

В рамках этого проекта в этом году была издана книга об участии уроженцев Лебедяни в Первой мировой войне, открыта мемориальная доска на здании «Дома ремесел», где в годы Первой мировой войны размещался лазарет Всероссийского земского союза для раненых.

Партнером Лебедянского фонда культуры стал ООО «ЛеМаЗ» под руководством Николая Ивановича Гордова.

“Открытие памятника воинам Первой мировой – не только дань великим подвигам, это предостережение о том, что мир хрупок, напоминание всем нам об этом. И мы обязаны беречь мир, помнить, что самое ценное на земле – мирная, спокойная, стабильная жизнь!”, – поделился новостью со своими подписчиками в Instagram глава администрации Лебедянского района Роман Панфилов.