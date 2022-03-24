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В Лебедяни пенсионер приговорён к 7 годам строгого режима за убийство соседа

2 часа назад
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Собранные Данковским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 76-летнему жителю города Лебедянь, виновному в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием и судом установлено, что вечером 17 июня 2021 года во время распития спиртных напитков между хозяином дома и 71-летним гостем возник конфликт. С целью причинения смерти подсудимый нанес соседу не менее 32 ударов топором и не менее 25 ударов ножом в область головы, шеи и рук, а также избил кулаками и ногами. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

О произошедшем подсудимый сообщил супруге, которая обратилась в правоохранительные органы.

В ходе расследования уголовного дела проведена кропотливая работа по сбору доказательственной базы. Учитывая, что подсудимый, сославшись на сильное алкогольное опьянение и провалы памяти, не смог пояснить все детали произошедшего, были проведены следственные действия и судебные экспертизы, результаты которых не оставили сомнений в его вменяемости и причастности к убийству. На основании собранных следователем доказательств суд вынес обвинительный приговор.

Суд приговорил виновного к 7 годам колонии строгого режима.

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