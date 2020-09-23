В Лебедяни пешеход попал под колеса “Ауди”

22 сентября в Лебедяни вечером, в начале девятого, на Шоссейном проезде, 30-летний водитель «Ауди» допустил наезд на 59-летнего мужчину. Пешеход шел по краю проезжей части дороги. Он получил травмы и был госпитализирован.

Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой помнить, что даже небольшое превышение скорости порой приводит к трагическим последствиям. Пешеходам необходимо помнить, что они – наиболее уязвимая категория участников дорожного движения, и только соблюдая необходимые правила безопасности, можно избежать травматизма на дорогах. В темное время суток использование световозвращателей сделает людей на дороге более заметными, а, следовательно, водитель раньше среагирует и снизит скорость.