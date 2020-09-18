В Лебедяни расчистили Кузнецкий пруд

17 сентября состоялась приемка работ по расчистке пруда в г. Лебедянь. Во встрече приняли участие представители управления экологии и природных ресурсов Липецкой области, органов местного самоуправления, подрядной организации.

Изначально пруд, расположенный на улице Тургенева в Лебедяни, имел только хозяйственное назначение, но со временем превратился в живописный уголок – излюбленное место отдыха горожан. В последние годы водоём оказался на грани исчезновения – сильно обмелел и зарос камышом.

Строительство нового парка, где и располагается новый объект, потребовало создания рекреационной зоны у воды. И теперь старому пруду площадью 1 га возвращают былую водность – этот показатель увеличится на 17,5 куб. м.

Расчистка пруда стала частью единой концепции по развитию общественного пространства г. Лебедяни – результата действия двух программ – федеральной «Комфортная городская среда» и областной «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Липецкой области».

Для более чем 19 тысяч жителей города новый парк вокруг водоема – это ещё одно место притяжения, вариант активного и экологичного времяпрепровождения: в следующем году вокруг пруда планируется организовать велодорожки.

Пруд в г. Лебедянь недавно пополнил ряд водных объектов, расчищаемых в 2020 году. Помимо экологической реабилитации р. Воронеж в Липецком районе, р. Ягодная Ряса в Чаплыгинском районе, формирования проектно-сметной документации на экореабилитацию р. Дон, Красивая Меча, Быстрая Сосна, управление экологии и природных ресурсов Липецкой области ведет работы по расчистке прудов в Измалковском, Тербунском районах, завершена расчистка водоема в Краснинском районе.