Три многоквартирных 5-этажных дома возводят на улице Машиностроителей в Лебедяни. Строительство ведется благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда».
Возведением домов занимается липецкая компания “Свой дом”, которая планирует закончить работы до конца 2021 года. На строительство новостроек выделено 157 миллионов рублей из бюджетов всех уровней: федерального, регионального и местного.
Новые квартиры площадью от 34 до 82 квадратных метров в строящихся домах предназначены для 219 горожан, чьи дома были признаны аварийными.
На 01.06.2021г выполнены следующие виды работ:
Машиностроителей д.7 .
- Гидроизоляция фундаментов, обратная засыпка.Фундаменты выполнены. Демонтаж опалубки.
- Осуществляется поставка ж/б стаканов на объект.
- Выполнено бетонирование монолитной стены тех подполья. Ведется обмазочная гидроизоляция стены.
Машиностроителей д.3.
Устройство песчаного основания фундаментов. Монтаж опалубки + армирование фундаментов.
- Ведется обратная засыпка фундаментов с уплотнением;
-Началась поставка ж/б колонн.
Машиностроителей д.8
Подготовительные работы (обеспечение защитного слоя) к бетонированию фундаментов. Бетонирование.
- смонтирована ж/стаканы;
- выполнена обратная засыпка фундаментов;
- ведутся подготовительные работы к монтажу башенного крана.