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Три многоквартирных 5-этажных дома возводят на улице Машиностроителей в Лебедяни. Строительство ведется благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда».

Возведением домов занимается липецкая компания “Свой дом”, которая планирует закончить работы до конца 2021 года. На строительство новостроек выделено 157 миллионов рублей из бюджетов всех уровней: федерального, регионального и местного.

Новые квартиры площадью от 34 до 82 квадратных метров в строящихся домах предназначены для 219 горожан, чьи дома были признаны аварийными.

На 01.06.2021г выполнены следующие виды работ:

Машиностроителей д.7 .

Гидроизоляция фундаментов, обратная засыпка.Фундаменты выполнены. Демонтаж опалубки.

Осуществляется поставка ж/б стаканов на объект.

Выполнено бетонирование монолитной стены тех подполья. Ведется обмазочная гидроизоляция стены.

Машиностроителей д.3.

Устройство песчаного основания фундаментов. Монтаж опалубки + армирование фундаментов.

Ведется обратная засыпка фундаментов с уплотнением;

-Началась поставка ж/б колонн.

Машиностроителей д.8

Подготовительные работы (обеспечение защитного слоя) к бетонированию фундаментов. Бетонирование.