Три многоквартирных 5-этажных дома возводят на улице Машиностроителей в Лебедяни. Строительство ведется благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда». Об этом сообщили в управлении ЖКХ Липецкой области.

Новые квартиры площадью от 34 до 82 квадратных метров в строящихся домах предназначены для 219 горожан, чьи дома были признаны аварийными. В Лебедяни это несколько строений: по ул. Заводская, 1, 3, 5; ул. Спортивная, 5а, ул. Газина, 1; ул. Антонова, 18а и на улице Машиностроителей, 5.

Строительные работы на месте будущих домов идут полным ходом. На площадке дома №7 по улице Машиностроителей уже закончена разработка грунта в котлован под фундамент, идёт устройство основания. По ул. Машиностроителей, д. 8 и д. 3 продолжается разработка грунта в котловане под фундамент, устройство временного ограждения стройплощадки, организация стройгородка.

Здания будут возведены с применением современной сборно-монолитной технологии, когда здание «отливается» по этажам, как цельный блок. Для этого рабочие установят арматуры и смонтируют вокруг них опалубки, в которые зальют бетон. После на готовый каркас устанавливаются плиты – перекрытия между этажами.

Эскиз будущего дома.

Эскиз будущего дома.

Как сообщили в управлении строительства и архитектуры Липецкой области, возведением домов занимается липецкая компания «Свой дом», которая планирует закончить работы до конца 2021 года. На строительство новостроек выделено 157 миллионов рублей из бюджетов всех уровней: федерального, регионального и местного.

Всего в Липецкой области в рамках нацпроекта будет расселено 114 тыс. кв. метров аварийного жилищного фонда. В ближайшие пять лет из аварийного жилья переедут более 6,9 тысяч человек. Для ускорения достижения этой цели регион уже дважды дополнительно получил более 730 миллионов рублей.