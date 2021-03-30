В Лебедянском краеведческом музее им. П.Н. Черменского открылась фотовыставка «250 лет российским бумажным деньгам». В экспозицию, организованную Отделением Липецк Банка России, вошли изображения оригинальных купюр из собрания Музея Центрального банка Российской Федерации.

Посетителям выставки приоткроется много тайн и загадок, связанных с бумажными купюрами. Например, почему в народе деньги называли «синицами» и «канарейками», «петеньками» и «катеньками». Экспозиция позволяет проследить исторические перемены через мир финансов.

Российским бумажным деньгам исполнилось 250 лет в 2019 году. С тех пор Банк России организует выставки, посвященные этой памятной дате. В Липецкой области они уже состоялись в Липецке и Ельце. Лебедянцы увидят экспозицию впервые. Выставка будет работать в краеведческом музее до 27 апреля по адресу: ул. Мира, д. 11. Вход по билетам музея.

«Новшеством этого года является то, что посетители экспозиции смогут пройти социологический опрос. Изучение общественного мнения позволит Банку России усовершенствовать процесс выпуска в обращение и распространения памятных монет», – рассказала эксперт Отделения Липецк Ольга Попова.