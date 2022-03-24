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В Лебедянской школе №2 открылась профильная группа «Малая полицейская академия»

2 часа назад
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В Лебедянской школе №2 в Липецкой области открылась профильная группа «Малая полицейская академия». В нее вошли ученики 8-9 классов, которые планируют поступать в образовательные учреждения МВД.

В группе 15 девчонок и мальчишек. Большинство из них спортсмены- гимнасты, волейболисты, лыжники, баскетболисты.

Обучение будет организовано совместно с полицейскими. В программу включены строевая, правовая, медицинская и физическая подготовка. Предусмотрено проведение экскурсий и дней открытых дверей в отделах полиции, знакомство с работой судебных органов.

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