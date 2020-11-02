В Лебедянском районе появилось футбольное поле с искусственным покрытием и легкоатлетическими дорожками

В поселке свх. Агроном Лебедянского района завершили работы по созданию нового футбольного поля и легкоатлетических дорожек с искусственным покрытием.
К строительству приступили в апреле этого года. За счет средств муниципалитета было подготовлено основание стоимостью 21,8 млн. руб. Общее финансирование спортобъекта составило 61,4 млн. руб.
Его строительство велось в рамках национального проекта «Демография» регионального проекта «Спорт-норма жизни», говорится в сообщении управления экономического развиития Липецкой области.
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В рамках национального проекта «Демография» регионального проекта «Спорт-норма жизни» в пос. свх. «Агроном» Лебедянского района на улице Ленина завершены работы по созданию нового футбольного поля и легкоатлетических дорожек с искусственным покрытием. К строительству приступили в апреле этого года. За счет средств муниципалитета было подготовлено основание стоимостью 21,8 млн. руб. Общее финансирование спортобъекта составило 61,4 млн. руб. Футбольное поле будет доступно всем желающим для занятий спортом. Поздравляем лебедянцев @roman_panfilov48 с новым высококлассным спортивным объектом! Ждем открытия! #нацпроекты #спортнормажизни #лебедянскийрайон