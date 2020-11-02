В Лебедянском районе появилось футбольное поле с искусственным покрытием и легкоатлетическими дорожками

В поселке свх. Агроном Лебедянского района завершили работы по созданию нового футбольного поля и легкоатлетических дорожек с искусственным покрытием.

К строительству приступили в апреле этого года. За счет средств муниципалитета было подготовлено основание стоимостью 21,8 млн. руб. Общее финансирование спортобъекта составило 61,4 млн. руб.

Его строительство велось в рамках национального проекта «Демография» регионального проекта «Спорт-норма жизни», говорится в сообщении управления экономического развиития Липецкой области.