26 апреля в дежурную часть МОМВД России по «Лебедянский» обратилась 69-летняя жительница г. Москва, которая сообщила о хищении в период с сентября 2021 по апрель 2022 года из дома и подвала в с. Нижнебрусланово, путём срыва запирающего устройства, бензопилы «Хускварна», 2-х бутылок домашней настойки и 50 банок с соленьями общей стоимостью 8000 рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские выяснили, что данное преступление совершил неработающий 48-летний житель с. Троекурово. Подозреваемый задержан в порядке ст.91 УПК РФ.

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража). Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.