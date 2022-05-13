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В Лебедянском районе сотрудниками полиции задержан подозреваемый в краже 50 банок с солениями

2 часа назад
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26 апреля в дежурную часть МОМВД России по «Лебедянский» обратилась 69-летняя жительница г. Москва, которая сообщила о хищении в период с сентября 2021 по апрель 2022 года из дома и подвала в с. Нижнебрусланово, путём срыва запирающего устройства, бензопилы «Хускварна», 2-х бутылок домашней настойки и 50 банок с соленьями общей стоимостью 8000 рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские выяснили, что данное преступление совершил неработающий 48-летний житель с. Троекурово. Подозреваемый задержан в порядке ст.91 УПК РФ.

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража). Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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