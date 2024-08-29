Большое обновление школ проходит в Лебедянском районе. Здесь одновременно строится школа на 1224 места, новый корпус школы №3, ремонтируется четыре школы.

Самый масштабный проект – школа в Лебедяни на 1224 места. Она возводится по нацпроекту «Образование». Все строительные и отделочные работы уже завершены. Сейчас ожидается поставка оборудования. Мастерские, тренажёрный зал, стадион, медпункт, кабинет хореографии, библиотека с медиатекой встретят учеников до конца года.

По программе «Комплексное развитие сельских территорий» возводится второй корпус школы №3. Это второй этап работ на этом объекте. В начале 2023 был открыт первый корпус на 500 мест, сейчас на месте старого здания школы возводится новое. Два корпуса будут соединены крытой галереей.

Капитальный ремонт стартовал в гимназии №1 им. Н.И.Борцова. Средства на него были выделены из областного бюджета. Работа уже начата, сейчас идет замена отопления, демонтаж оборудования и отделки столовой, актового зала, кабинетов, замена системы электроснабжения. Ремонт ждет еще три школы в Лебедянском районе.

«Это самые масштабные работы на объектах образования в Липецкой области. К федеральным средствам добавили региональные. Объем большой, будем контролировать сроки и качество. Чтобы у наших детей было самое лучшее», — прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.