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В Лебедянском районе вынесен приговор местному жителю за применение насилия к полицейскому, исполнявшему должностные обязанности

14 минут назад
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Собранные Данковским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 30-летнему жителю города Лебедяни, виновному в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Следствием и судом установлено, что 4 августа 2021 года подсудимый, перевозивший металлолом без соответствующей документации, был остановлен сотрудником полиции в связи с нарушением ст. 14.26 КоАП РФ (нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов и их отчуждения). Желая избежать привлечения к административной ответственности, правонарушитель начал движение автомобиля, несмотря на то, что сотрудник полиции находился на подножке автомобиля, удерживаясь за открытую водительскую дверь.

Проигнорировав законное требование остановиться, подсудимый применил насилие, пытаясь столкнуть полицейского с движущегося автомобиля, ударил его. Не справившись с управлением, нарушитель допустил столкновение с металлическим столбом.

Вину в совершении преступления подсудимый признал на стадии предварительного следствия, заявив ходатайство о рассмотрении уголовного дела в порядке особого судопроизводства.

Суд приговорил виновного к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

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