Особый противопожарный режим установлен в лесах Липецкой области с 1 по 21 октября. Также ограничено их посещение – лесные дороги перекрываются шлагбаумами.

В этот период увеличивается количество рейдов для выявления нарушителей правил пожарной безопасности. В лесах нельзя разводить огонь, использовать мангалы и похожие приспособления, жечь траву, хворост, лесную подстилку.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима предусмотрены штрафы: для физических лиц – от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – от 60 до 90 тысяч рублей, для юридических лиц – от 600 тысяч до 1 млн рублей.

«Особое внимание в этот период должно быть уделено профилактической работе с населением. Людям нужно объяснять, чем может обернуться несерьёзное отношение к правилам пожарной безопасности, давать им рекомендации и советы. Это поможет предотвратить лесные пожары», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.