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В лесхозах Липецкой области продолжается стратификация семян сосны обыкновенной.

В связи с благоприятными погодными условиями и обильно выпавшим снегом в регионе сформировался устойчивый снежный покров, который позволяет начать заготовку снежных куч с целью обустройства временных холодильников для стратификации семян и хранения посадочного материала для проведения весенних лесокультурных мероприятий 2022 года.

Стратификация в снежных хранилищах является распространенным методом подготовки семян для высевания в питомниках нашего региона.

Экспериментально доказано, что 30 — 40-дневная предпосевная стратификация повышает грунтовую всхожесть хвойных до 10% и ускоряет рост сеянцев.

В ближайшее время будет проведено снегование семян сосны обыкновенной объемом 481 кг, для дальнейшего стимулирования массового прорастания семян и повышения грунтовой всхожести.

В период весенних лесокультурных мероприятий, в питомниках региона, работники лесного хозяйства проведут посев семян, прошедших стратификацию на площади 6,1 га. В дальнейшем основной объем выращенного посадочного материала пойдет на увеличение площади лесовосстановления в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».