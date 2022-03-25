Тотальный мониторинг состояния дворовых территорий в областном центре продолжается, несмотря на пришедшее потепление. Сегодня, 25 марта, председатель департамента развития территории Юрий Сосновский и депутат Липецкого городского Совета, координатор партийного проекта «Единой России» «Школа грамотного потребителя» Екатерина Пинаева проверили, как управляющие компании убирают дворы Левобережного округа. На контроле – расчистка мусора, наличие табличек с данными об УК на подъездах и общее состояние территории.

Первая точка – дом №18 на проспекте Мира. С 2017 года его обслуживает управляющая компания ООО «КапРемСтрой». Сотрудники профильных департаментов прошли по двору с чек-листами. Замечаний не нашлось – территория чистая, на подъездах есть информация об УК, созданы чаты в социальных сетях. От жильцов многоэтажного дома жалоб на работу УК не поступало.

— УК у нас очень хорошая, нам с ними повезло. Если что-то нужно, сразу идут навстречу. Руководитель ни разу не отказал в помощи, всегда находит выход из положения. У нас чистота. Зимой убирают снег, в теплое время года – мусор. Конечно, многое зависит и от нас, жителей. Мы создали ТОС, высаживаем цветы, благоустраиваем территорию, — рассказала председатель территориального общественного самоуправления «Лучший» Лилия Дихтяренко.

По второму адресу — улица Левобережная, дома №1 и 1А — проверяющие увидели другую картину. Территория неухоженная: во дворе грязь, урны возле лавочек переполнены, подъезды в плохом состоянии. За домом ситуация еще более удручающая: валяются пластиковые и стеклянные бутылки, пакеты с мусором, которые, вероятно были выброшены прямо из окон.

Многоквартирные дома находятся на обслуживании у ООО ЦКО «Жилфондпроект». Жители двух «молодоженок» зимой не раз жаловались на отсутствие дворников и техники. Однако ничего так и не изменилось. «Здесь вообще бардак!», отметил прохожий, который приехал к своим родителям, проживающим в одном из домов.

По словам Екатерины Пинаевой, жителям нужно проявлять неравнодушие и гражданскую активность, сообщать о плохой работе УК в соответствующие инстанции. К примеру, с 28 марта по 10 апреля в областном центре будет запущена горячая линия по проблемам ЖКХ в рамках проекта «Школа грамотного потребителя». По итогам обращений будут организованы проверки.

Сотрудники профильных департаментов систематически проводят мониторинг по двору на улице Левобережная. Постоянно выявляют недоработки, от жителей регулярно поступают жалобы: зимой не убирается снег, весной и летом – мусор.

Ситуацию с двором на улице Левобережная будут решать.

— Видим, что УК плохо справляется со своей работой. Двор находится в запущенном состоянии. Обо всех выявленных нарушениях сообщим в Госжилинспекцию, — подчеркнул Юрий Сосновский.

Напомним, что пожаловаться на некачественную работу управляющей организации можно в Единую диспетчерскую службу по номеру 8-800-450-48-48. Если проверки надзорного органа подтвердят бездействие управляющей компании, ей грозит серьезный штраф.