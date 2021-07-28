Межрайонная ИФНС России № 1 по Липецкой области сообщает о том, что с 07.07.2021 г. ФНС России запустила новый сервис, который информирует налогоплательщиков о риске приостановки расчетного счета из-за не представленных вовремя деклараций. В Личных кабинетах налогоплательщика юридического лица и индивидуального предпринимателя (на ОСН) появился новый раздел “Как меня видит налоговая” во вкладке “Риск блокировки счета”.

В разделе размещена информация о двух потенциальных рисках:

риск приостановления операций по счетам за непредставление налоговой отчетности в срок;

риск несвоевременного представления деклараций (расчетов) в будущем. Для расчета этого риска используются исторические данные по налоговой дисциплине налогоплательщика за три года. То есть если налогоплательщик регулярно представляет декларации с нарушением срока, то такой риск будет высоким.

Таким образом, налогоплательщик, пропустив срок сдачи декларации, уже на следующий день сможет увидеть информацию об этом в своем Личном кабинете и количество дней до возможной блокировки счета.

Кроме того, если раньше решение о блокировке налоговый орган мог принять через 10 дней, то в связи с изменениями, внесенными Федеральным законом от 09.11.2020 № 368-ФЗ, то теперь этот срок увеличен до 20 дней. В течение этого периода налоговый орган будет дополнительно уведомлять плательщика о рисках.

Что касается прогнозирования риска несвоевременного представлений деклараций (расчетов), это будет особенно востребовано для компаний с развитой филиальной сетью. Таким образом, головной офис может контролировать налоговую дисциплину на местах, тем самым, избегая риска блокировки счетов для всей компании.

Приостановление операций по счетам приводит к крайне неблагоприятным последствиям для бизнеса: от невозможности перечисления зарплаты работникам до блокировки расчетов с поставщиками.