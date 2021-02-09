В Липецкую городскую больницу №4 «Липецк-Мед» поступило современное оборудование для оказания медицинской помощи детям, сообщили в региональном управлении здравоохранения.

В 2020 году в рамках национального проекта «Здравоохранение» (федеральный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям») учреждение пополнилось новой эффективной техникой.

Подарком для отоларингологов стал современный лор-комбайн – многофункциональный аппарат, объединяющий все необходимые инструменты в едином блоке. Основное назначение данного комплекса – помочь ЛОР-специалистам, которые испытывают большую ежедневную нагрузку в обследовании патологий горла и носа, а также заболеваний среднего и наружного уха у детей.

Новое оборудование получили и офтальмологи Липецкой городской больницы №4 «Липецк-Мед»: компьютеризированный анализатор определения границ, дефектов и световой чувствительности поля зрения необходим для ранней диагностики глаукомы, различных патологий сетчатки и зрительного нерва. Авторефрактокератометр позволяет осуществлять быструю и достоверную проверку зрения – результат тестирования тут же покажет, насколько острое зрение у ребенка и нужно ли прибегать к дополнительному лечению.

Кроме того, в учреждение поступили фиброскоп для исследования дыхательных путей и гастрофиброскоп, предназначенный для внутреннего осмотра различных отделов пищеварительного тракта. Новая техника позволит диагностировать различные заболевания на ранних стадиях и лечить маленьких пациентов на высоком уровне.