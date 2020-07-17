В Липецк приехал глава Минстроя России Владимир Якушев

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев сегодня прибыл с рабочей поездкой в Липецкую область. Глава Минстроя побывает в Ельце и Тербунском районе.

Программой рабочей поездки запланированы осмотр исторических кварталов древнего города, площадок под реконструкцию скверов Ельца, посещение парков 40-летия Октября и «Петровский». Также Владимир Якушев побывает на строительной площадке многоквартирного дома для переселения граждан из аварийного жилья. Кроме того, министр проведет совещание по реализации национального проекта «Жилье и городская среда» и встретится с крупнейшими застройщиками региона.

В Тербунском районе Владимир Якушев планирует посетить площадку под реконструкцию комплекса очистных сооружений, средства на которую выделены Фондом содействия реформированию ЖКХ, а затем проехать по участку строительства новой системы водоснабжения. Завершится официальная программа осмотром благоустройства набережной в селе Солдатское.