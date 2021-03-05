Впервые главный трофей Континентальной хоккейной лиги гостил сегодня в Липецке. Любой желающий мог сделать памятное фото с ним в спорткомплексе «Звездный», сообщили в пресс-службе мэрии города.

В честь этого события состоялся торжественный матч на кубок «Ростелекома» – в нем приняли участие команды хоккеистов 2005 и 2006 годов рождения.

После торжественной части стартовала игра – хоккеисты из команды 2005 года рождения практически сразу вышли вперед и одержали победу со счетом 6:2. Лучшим игроком турнира стал Владислав Фаронов – он забил две шайбы в ворота соперников. В результате, команда стала обладательницей кубка «Ростелекома» и памятных призов.

Организовать тур, в ходе которого Кубок Гагарина в марте увидят жители семи городов ЦФО, удалось ПАО «Ростелеком». Первыми главный трофей КХЛ увидели в Туле. Из Липецка он отправится в Курск, а затем в Калугу, Ярославль, Смоленск и Кострому.