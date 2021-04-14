Период 2019-2020 гг для ОГУП «Липецкдоравтоцентр» был очень продуктивным: предприятие удалось вывести из кризисного состояния, выстроить в компании основные бизнес-процессы, организовать работу по внедрению производственной системы и новой культуры производства совместно с Федеральным и региональным центром компетенций, а также достичь высоких финансовых показателей.

За безупречный профессиональный труд, высокую личную эффективность и значительный вклад в укрепление позиции предприятия на рынке руководители филиалов награждены золотыми и серебряными нагрудными знаками ОГУП «Липецкдоравтоцентр».

Лучшие руководители структурных подразделений и специалисты награждены серебряными и золотыми нагрудными знаками за участие и реализацию производственных проектов по повышению производительности труда, выдающиеся профессиональные умения, личную инициативу.

Кроме того, определены и награждены лучшие филиалы ОГУП «Липецкдоравтоцентр». Их оценивали по ключевым показателям эффективности производства, увеличению производительности труда и качеству выполненных ремонтных и строительных работ.

Призовые места среди филиалов распределились следующим образом:

1 – Липецкое и Грязинское подразделение

2 – Юго-Западный и Северо–Западный филиалы (Тербунское, Долгоруковское, Лев-Толстовское и Чаплыгинское подразделения)

3 – Западный филиал (Измалковское подразделение)

– Мы с вами участвуем в двух национальных проектах: «Безопасные качественные дороги» и «Производительность труда и поддержка занятости». По производительности труда мы выросли за 2 года на 42 %. Это важно, потому что сегодня у нас с вами много работы. По сравнению с прошлым годом мы загружены на 150% (годовой оборот 3,5 млрд. руб.). Наша главная задача – отремонтировать в этом году региональные дороги качественно и в сроки, установленные контрактами. Огромное спасибо всему трудовому коллективу за добросовестную работу, – подвел итог торжественного собрания генеральный директор «Липецкдоравтоцентра» Алексей Рубахин.

По итогам 2020 г. компания в срок ввела в эксплуатацию 30 ремонтных объектов, 27 из которых – объекты национального проекта «БКАД», это 154 км дорожного полотна. Чистая прибыль компании в 2020 г. выросла до 78 млн. руб, что в 8 раз выше показателя предшествующего года.