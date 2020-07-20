В Липецке 32-летняя мать двоих детей обвиняется в мошенничестве в социальной сети

Прокурор Левобережного района г. Липецка утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении ранее не судимой липчанки по обвинению в мошенничестве.

По версии следствия, неработающая 32-летняя мать двоих малолетних на сайте «Одноклассники» создала страницу «Модное место», где размещала не соответствующие действительности объявления о продаже одежды и иных товаров.

Вводя в заблуждение потенциальных покупателей, она похищала денежные средства, перечисляемые ей в качестве предоплаты за товар.

Таким образом обвиняемая похитила денежные средства на общую сумму более 30 тыс. рублей.

В ходе следствия ей предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных работ на срок до 2 лет, либо лишения свободы на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 1 года или без такового, сообщает прокуратура Левобережного района г. Липецка.