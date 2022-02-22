Мероприятие посвящалось обсуждению актуальных тем профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

На базе городского центра дополнительного образования «Экосфера» проводилось онлайн-совещание сотрудников городской Госавтоинспекции и руководителей порядка пятидесяти школ областного центра. Дорожные полицейские и педагоги, ответственные за профилактику детского дорожно-транспортного травматизма обсудили множество профильных вопросов.

Автоинспекторы проинформировали педагогов о ситуации с детским дорожным травматизмом в Липецке в прошлом году и начале нынешнего. Они также напомнили им о необходимости обновления паспортов дорожной безопасности, тематической наглядной агитации в учебных заведениях.

Значительное внимание на совещании было уделено сотрудничеству автоинспекторов и педагогов с родительской общественностью. На ближайшее время намечены совместные рейдовые мероприятия, которые позволят усилить профилактическую работу.

Кроме того, до липецких педагогов были доведены подробная информация о готовящихся и проводящихся в регионе профилактических конкурсах по дорожной безопасности, целый ряд других вопросов.

-Проведение подобных совещаний в онлайн-формате предоставляет отличную возможность обсудить текущие вопросы и скоординировать совместную деятельность в создавшихся сложных условиях, связанных с эпидемией ковид-19, -отметили участники встречи.

Стоит заметить, что региональная Госавтоинспекция в эти дни проводит в социальных сетях целый ряд профильных конкурсов, расширяя ряды законопослушных участников дорожного движения и пропагандируя основы безопасного поведения на трассах.