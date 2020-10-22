В Липецке автоинспекторы выявили больше ста случаев нарушений ПДД пешеходами

В Липецкой области прошло двухдневное профилактическое мероприятие, направленное на профилактику и предупреждение автоаварий с участием пеших участников движения.

С 19 по 20 октября дорожные полицейские помимо непосредственного выявления нарушений проводили профилактические беседы с пешеходами по использованию световозвращателей в темное время суток. Эти устройства повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге и значительно снижают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий с их участием. Особенно актуально это в холодное время года, когда световой день заметно сокращается.

Всего автоинспекторы выявили сто два случая нарушения ПДД пешими участниками движения. Всем им придется заплатить штраф.

Помимо того, сотрудники ГИБДД выявили восемьдесят два нарушения водителями при проезде пешеходных переходов.

Госавтоинспекция напоминает, что за непредоставление водителями преимущества пешеходам на пешеходных переходах предусмотрены штрафные санкции в размере от 1500 до 2500 рублей.

Пешеходам за переход дороги в неустановленном месте административным законодательством предусмотрен штраф в размере 500 рублей. При движении в темное время суток вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе на вещах или одежде светоотражающие элементы. За это нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей.