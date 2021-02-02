Следственным отделом по Левобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, ночью 7 сентября 2020 года обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения в комнате общежития на площади Мира города Липецка, в ходе конфликта с 44-летней знакомой нанес ей удар кулаком по лицу. После чего схватил женщину за шею и вытолкнул в открытое окно. Потерпевшая упала с высоты пятого этажа, получив травмы несовместимые с жизнью. Прибывшие медики констатировали смерть потерпевшей.

На время предварительного следствия фигурант заключен под стражу. Вину в совершении особо тяжкого преступления признал частично. Вместе с тем следствием собрана достаточная доказательственная база, в основе которой показания свидетелей, результаты следственных действий и судебных экспертиз, что позволило материалы уголовного дела направить для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.