Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Левобережного района СУ УМВД России по г. Липецку окончено расследование уголовного дела по факту присвоения денег сотрудником магазина, специализирующегося на принятии разного рода товаров на продажу.

Как выяснили полицейские, недостачу свыше 260 000 рублей, выявили при проведении инвентаризации. При сопоставлении данных под подозрение руководства попал товаровед-оценщик магазина.

В совершенном противоправном деянии 34-летний бывший сотрудник организации признался. Полицейские выяснили, что в октябре 2020 года фигурант присвоил из кассы магазина 16 000 рублей. Но на этом злоумышленник не остановился, на протяжении следующего месяца путем оформления залога имущества по завышенной стоимости обвиняемый присвоил еще свыше 250 000 рублей. Присвоенными денежными средства обвиняемый распоряжался по своему усмотрению, тратя их на личные нужды.

В настоящее время уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации, с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.