В Липецке чествовали Героев Отечества

Делегация Добринского округа, состоящая из ветеранов и участников специальной военной операции, членов их семей, принимала участие в мероприятии, посвященном Дню Героев Отечества, которое прошло в концертном зале государственного театра танца «Казаки России» в областном центре.

Этот сравнительно молодой праздник у нас отмечается с 2007 года, но его история уходит во времена дореволюционной России, когда в 1769 году императрица Екатерина II Великая учредила Императорский Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия — высшую воинскую награду империи. В настоящее время в этот день чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.

Выступая перед собравшимися, губернатор Липецкой области И.Г. Артамонов отметил, что День Героев Отечества неразрывно связан с историей нашей страны, так как в этот день чествуют подвиги наших предков и современников. Все эти люди своими делами и поступками доказали пример подлинного служения своей Родине. В зале присутствовали члены семей Героев Советского Союза и Героев России, имена которых известны далеко за пределами Липецкой области. И.Г. Артамонов вместе с председателем Липецкого областного Совета депутатов В.В. Сериковым спустились в зрительный зал и лично поприветствовали родственников каждого Героя, вручив им памятные подарки и цветы.

Официальная часть торжества продолжилась увлекательным концертом липецких артистов.