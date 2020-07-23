В Липецке чествовали лучших работников торговли региона

Торжественное собрание, посвященное отмечаемому 25 июля Дню работника торговли, прошло сегодня в администрации Липецкой области. Представителей отрасли поздравил глава региона Игорь Артамонов. Он отметил, что в этом году пандемия внесла серьезные коррективы в работу предприятий торговли региона.

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«В сложный период ограничений вы справились с новым вызовом, обеспечив бесперебойную торговлю продуктами питания и товарами первой необходимости. Мы вами гордимся, ваша профессия очень нужна людям. Спасибо за ответственность и самоотдачу», – поблагодарил Игорь Артамонов продавцов, производителей, руководителей и других тружеников торговли.

Особые слова благодарности руководитель области высказал ветеранам отрасли. За большой вклад в развитие торговли и многолетний добросовестный труд более 120 человек отмечены ведомственными и областными наградами. Звания «Почетный работник торговли» удостоены продавец магазина «Продукты» в селе Донское Задонского района Елена Бровкина и главный бухгалтер ООО «Элитар» из Липецка Галина Якушина.

Потребительский рынок сегодня – одна из важнейших сфер жизнеобеспечения населения, отрасль несет большую социальную нагрузку и оказывает огромное влияние на качество жизни населения. От эффективной работы потребительского рынка напрямую зависит повышение благосостояния жителей Липецкой области, говорилось на торжественном собрании. Торговая отрасль по-прежнему занимает одно из ведущих мест в экономике региона. За 2019 год оборот розничной торговли составил 275,8 млрд рублей. Каждому жителю Липецкой области продано товаров на 241,1 тысячи рублей.

Сегодня потребительский рынок региона насчитывает 11 тысяч предприятий, в которых трудятся более 120 тысяч человек. В 2019 году открыто 227 предприятий сферы потребительского рынка, в том числе 158 – торговли, 26 – общественного питания, 43 – бытового обслуживания. В апреле текущего года распахнул свои двери для покупателей в Липецке на улице Свиридова уникальный для Липецкой области продуктовый рынок «Европейский», на котором получили работу 200 человек. В конце 2019 года закончена масштабная реконструкция Центрального рынка в Липецке, в результате которой одно из самых посещаемых мест в областном центре стало благоустроенным, оснащенным современным торговым оборудованием. Стратегия развития потребительского рынка в регионе нацелена на повышение качества обслуживания населения и прозрачности работы отрасли, создание репутации привлекательного бизнеса.