На минувшей неделе в областном Центре культуры, народного творчества и кино чествовали тружеников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона, в котором принимала участие делегация сельхозтоваропроизводителей Добринского района.

Этот праздник в Липецкой области отмечается традиционно в конце ноября, когда основные работы в полях практически завершены. Урожай собран, отправлен на переработку, а значит, уже можно подводить предварительные итоги.

Еще до начала торжественной части аграрии, общаясь друг с другом, отмечали, что этот год был для них сложным. Весенние заморозки, летняя жара и засуха внесли свои коррективы в урожайность зерновых, масличных культур и сахарной свеклы. Но, как было отмечено в ходе праздника, даже несмотря на это, наши труженики смогли собрать достойный урожай.

— У Липецкой области богатая история сельского хозяйства в лице наших тружеников, — сказал в своем поздравлении губернатор региона И.Г. Артамонов, — которые создавали отрасль и развивают её сегодня. Благодаря вашему вкладу каждый год регион получает награды. Наш АПК — один из лучших в России. Регион постоянно отмечают за самое лучшее село, за инновационные подходы, за энергообеспеченность сельского хозяйства, за вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. Я надеюсь, молодое поколение, которое перенимает опыт у профессионалов, не уронит планку, заданную ветеранами отрасли. Я горжусь нашим сельским хозяйством. Спасибо вам за ваш труд.

Слова благодарности в адрес липецких аграриев также прозвучали и от председателя Липецкого областного Совета депутатов В.В. Серикова.

Затем руководители области вручили заслуженные награды ряду сельских тружеников. Среди награжденных и генеральный директор ООО «Долина» Олег Брыкин.

Ему было присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Липецкой области». Также чествовали ветеранов отрасли.

От Добринского района на празднике побывал Николай Михайлович Асламов, который до выхода на пенсию работал инженером в районном отделе сельского хозяйства. Затем труженикам агропромышленного комплекса был подарен праздничный концерт с участием лучших исполнителей Липецкой области.

Апогеем праздника стало выступление коллектива Государственного театра танца «Казаки России».