В Липецке дополнительно отремонтировали 12 дорог

В этом году Липецк досрочно выполнил задачи по ремонту дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». По поручению губернатора региона Игоря Артамонова были выделены дополнительные 200 млн рублей на ремонт улиц, где было больше всего обращений от жителей.

На предоставленные из областного бюджета средства сверх плана сделали 12 участков.

Как сообщил глава региона, в областном центре уже планируются ремонты на следующий год. Список по нацпроекту сформирован. В него вошли улицы Верхняя, Индустриальная, Краснозаводская, Урицкого, Суворова, Парковая, Будённого, Киевская, Кирпичная, Елецкое шоссе, площадь Заводская и участок от неё до улицы Ковалёва.

«Дороги – один из факторов, который определяет качество повседневной жизни. Мы видим, какие участки требуют первоочередного внимания, учитываем мнение жителей и стараемся уже в этом году заключить контракты, чтобы весной как можно раньше начать работы», – отметил Игорь Артамонов.