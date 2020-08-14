В Липецке ДТП с тремя автомобилями, в Задонском районе столкнулись четыре машины

Вчера, 14 августа, в Липецке, в 12.50, на проспекте Победы, 38-летний водитель, управляя автомобилем «Форд Фокус», допустил столкновение с «Ладой Калиной» под управлением 33-летнего водителя, который также допустил столкновение с «Ладой Ларгус» под управлением 22-летнего водителя. В ДТП пострадал водитель «Калины», его доставили в больницу и после оказания помощи отпущен.

В Елецком районе, 21.45, на автодороне М-4 «Дон» 45-летний водитель, управляя автомобилем «Мицубиси Лансер», допустил опрокидывание транспортного средства, в результате чего от различных травм скончался на месте ДТП. В аварии также пострадали пассажиры автомобиля, мужчины 62-х и 38-ти лет. Пострадавшие с различными травмами доставлялись в ГБ им. Семашко г. Ельца.

В Задонском районе, в 22.30, на автодороге М-4 «Дон» 32-летний водитель «ВАЗ-217130», по предварительным причинам, не выдержал безопасную дистанцию до остановившихся впереди на светофоре транспортных средств и совершил столкновение с автомобилем «Пежо-308» под управлением 37-летней женщины, автомобиль которой совершил наезд на впереди стоящий автомобиль «Шевроле-Нива», которым управлял 51-летний водитель. А автомобиль «ВАЗ-217130» после столкновения с «Пежо» совершил наезд на автомобиль «ВАЗ-21150» под управлением 24-летнего водителя. В результате столкновения четырех автомобилей пострадали два несовершеннолетних пассажира «Пежо-308», девочки 13-ти и 8-ми лет. Дети доставлялись в ГУЗ Задонская ЦРБ, после оказания помощи отпущены, собощает УГИБДД УМВД России по Липецкой области