В Липецке энергетики начали подачу тепла объектам социальной сферы по заявкам учреждений

Липецкий филиал «Квадры» начал подачу тепла в школы, детские сады, больницы и другие объекты социальной сферы по отдельным заявкам учреждений.

– Подача отопления соцобъектам часто начинается еще до официального старта отопительного сезона. Мы осуществляем ее максимально оперативно, – пояснил управляющий директор филиала Алексей Курило. Он также добавил, что все энергообъекты филиала готовы к работе в осенне-зимний период и напомнил, что этому предшествовала долгая и тщательная подготовка: ремонты котельного и генерирующего оборудования и подготовка запасов резервного топлива, тренировки и инструктажи оперативного персонала.

Всего в этом году «Квадра» направила на подготовку объектов теплосетевого комплекса в Липецком регионе к отопительному сезону около 1 млрд рублей.

Подача тепла в жилой фонд Липецка начнется после того как глава администрации Липецка подпишет постановление о начале отопительного сезона.