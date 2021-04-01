Сегодня, 1 апреля, в администрацию Липецка поступило сообщение о минировании 10 школ и детских садов, в связи с чем департаментом образования было принято решение об эвакуации. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

– Дети оделись и совместно с педагогами вышли на улицу – отошли на безопасное расстояние и сейчас ждут приезда родителей – их обзвон уже начался. Даже если сообщение о минировании не подтвердится, сегодня занятий уже не будет, – прокомментировала председатель департамента образования администрации Липецка Светлана Бедрова.

Как сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС теперь каждое учреждение образования ждёт обследование – их проверят кинологи с собаками.

В пресс-службе УМВД России по Липецкой области отметили, что все сообщения, которые поступают в полицию, подлежат проверке, по каждому из них проводится комплекс необходимых мероприятий.

Напомним, что за ложное сообщение о минировании статьёй 207 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность.