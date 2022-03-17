В регионе

В Липецке еженедельно обновляется список управляющих компаний-антилидеров по качеству уборки дворов

6 минут назад
4 посмотрели

Читайте нас в

Регулярный контроль УК – один из важнейших пунктов работы сотрудников департаментов ЖКХ и развития территории. Еженедельно по пятницам специалисты проверяют качество уборки дворов областного центра по чек-листам и вносят данные в гугл-таблицы. Систематический мониторинг позволяет выявить управляющие компании, которые на данный момент плохо справляются со своими обязанностями.

Так, на сегодня в списке – три антилидера. Это управляющие компании «Угловая», «Мегаполис» и «Наш дом — Липецк». К слову, последняя УК прочно обосновалась в этом перечне.

— Чаще всего мы сталкиваемся с некачественной расчисткой проезжей части дворовой территории, беспорядком на контейнерной площадке, отсутствием уведомлений на подъездах и общедомовых чатов, — пояснили в департаменте ЖКХ.

Отметим, что каждую неделю список с антилидерами меняется. Кроме того, специалисты берут на контроль проблемные адреса. Затем они проверяют, как управляющие компании исправили выявленные во время рейда недочеты.

Стоит напомнить, что жители могут пожаловаться на некачественную уборку двора в Единую диспетчерскую службу по телефону 8-(800)-450-48-48.

Подписывайтесь на нас ВКОНТАКТЕ и в ОДНОКЛАССНИКАХ или сделайте свои ЯндексНовости более близкими

Не забывайте и про наш Яндекс Дзен

Вам также может быть интересно

guest
0 комментариев
Inline Feedbacks
View all comments
Игорь Артамонов: «Остановок на предприятиях Липецкой области нет, есть проблемы с логистикой. Резиденты ОЭЗ уходить не хотят» «ВКонтакте» запустила приложение для переноса фото и видео из Instagram Улыбнитесь, вас снимают! По барабану! Обережные куклы Настоящий полковник Ремонт дорог — 2022 «Переведите ребёнка на удалёнку!» В аптеках «Липецкфармации» сделают скидку пенсионерам, привитым против COVID-19 В первый месяц зимы в Добринском районе на свет появились 12 малышей