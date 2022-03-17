Регулярный контроль УК – один из важнейших пунктов работы сотрудников департаментов ЖКХ и развития территории. Еженедельно по пятницам специалисты проверяют качество уборки дворов областного центра по чек-листам и вносят данные в гугл-таблицы. Систематический мониторинг позволяет выявить управляющие компании, которые на данный момент плохо справляются со своими обязанностями.

Так, на сегодня в списке – три антилидера. Это управляющие компании «Угловая», «Мегаполис» и «Наш дом — Липецк». К слову, последняя УК прочно обосновалась в этом перечне.

— Чаще всего мы сталкиваемся с некачественной расчисткой проезжей части дворовой территории, беспорядком на контейнерной площадке, отсутствием уведомлений на подъездах и общедомовых чатов, — пояснили в департаменте ЖКХ.

Отметим, что каждую неделю список с антилидерами меняется. Кроме того, специалисты берут на контроль проблемные адреса. Затем они проверяют, как управляющие компании исправили выявленные во время рейда недочеты.

Стоит напомнить, что жители могут пожаловаться на некачественную уборку двора в Единую диспетчерскую службу по телефону 8-(800)-450-48-48.