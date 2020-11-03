В Липецке готовятся монтировать новогоднюю иллюминацию фонтанов на улице Ленина

До конца ноября водные комплексы на улице Ленина и Петровском спуске планируют подготовить к новогодним праздникам. Первым украшать начнут фонтан на улице Ленина. Работы стартуют уже на этой неделе.

Как рассказали специалисты «Липецкгорсвет», композицию «Морской бриз» планируют начать устанавливать 5 ноября. Для этого сначала уберут части распылительного оборудования, а затем смонтируют световые конструкции, которые за счёт светодиодных лент белого и синего цветов будут имитировать замерзшие струи фонтана. Работы займут около недели. Финальным штрихом станет ограждение – его установят в целях безопасности, так как иллюминация будет под напряжением.

Как только работы завершат, приступят к монтажу иллюминации ещё одного фонтана на улице Ленина, расположенного ближе к детскому парку. Последним украсят каскад на Петровском спуске, здесь светодиодные конструкции будут устанавливать прямо на защитные короба фонтанного комплекса.

– Пока вся иллюминация на хранении, мы уже провели ревизию, заменили перегоревшие светодиодные элементы, покрасили металлоконструкции. После установки проведём пусконаладочные работы. Включать иллюминацию, скорее всего, будем одновременно, как только закончим все работы, – пояснили «Липецкгорсвет».

Напомним, подготовка городских пространств к Новому году уже стартовала. На улицах Зегеля, Советская и Первомайская смонтировали элементы декоративного освещения. На этой неделе специалисты приступят к ремонтным и пусконаладочным работам на проспекте Мира – к праздникам здесь зажгутся перетяжки «Звёздная симфония». На конец ноября запланирована установка световых фигур.