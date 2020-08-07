В Липецке и Усмани сбили велосипедистов, а после ДТП в Ельце пострадала двухлетняя девочка. Сводка дорожных происшествий

Вчера, 6 августа в Липецке, в 19.30, на ул. Гагарина, 22-летний водитель «Lada Xray» допустил наезд в зоне нерегулируемого пешеходного перехода на 60-летнюю велосипедистку. Женщина была доставлена в больницу, после оказания помощи отпущена.

В Усмани, в 20.10, на ул. Первомайской, неустановленный водитель допустил наезд на 16-летнюю велосипедистку. Пострадавшая доставлялась в «ГУЗ Усманская МРБ», после оказания помощи ей было назначено амбулаторное лечение.

В ходе проведенных сотрудниками Госавтоинспекции поисковых мероприятий было установлено, что наезд совершила 60-летний водитель автомобиля «Сузуки». За оставление водителем места ДТП ему грозит арест до 15 суток или лишение права управления автомобилем на срок от одного до полутора лет.

В Липецке, в 22.00, на ул. Белана, 59-летний водитель автомобиля «Лада 211540» допустил наезд в зоне пешеходного перехода на 22-летнюю девушку. Пострадавшая госпитализирована с различными травмами.

В Липецке, в 23.10, на ул. Яна Берзина 31-летняя автоледи, управляя автомобилем «Опель Корса», допустила наезд вне зоны пешеходного перехода на 49-летнего пешехода. Пострадавший был доставлен больницу и был отпущен после оказания помощи.

В Лебедяни, в 16.15, на ул. Советской столкнулись автомобиль «Шевроле Круз» под управлением 27-летнего водителя и мотоцикл «Орион» под управлением 14-летнего водителя. В ДТП пострадали водитель мотоцикла и его 16-летний пассажир, оба с различными травмами госпитализированы в ЛОКБ.

В Ельце, в 17.00, на ул. Красноармейской, 63-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 21103», по предварительным сведениям, на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем «Лада 111830» под управлением 24-летней автоледи, двигавшейся по главной дороге.

В ДТП пострадала двухлетняя пассажирка автомобиля «Лады», ребенок доставлялся в ГУЗ «Елецкая городская детская больница», после оказания помощи назначено амбулаторное лечение. Девочка находилась в детском удерживающем устройстве, что минимизирует последствия ДТП. В аварии также пострадала 67-летняя пассажирка автоиобиля «Лада 111830». Женщина доставлялась в травмпункт ГУЗ «Елецкая городская больница №1», после оказания помощи ей назначено амбулаторное лечение.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1545 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 3 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 56.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1162 случая превышения скорости.

Также было зафиксировано 25 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей, сообщает УГИБДД УМВД России по Липецкой области