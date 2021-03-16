Согласно задачам национального проекта «Безопасные и качественные дороги», к 2024 году количество мест концентрации ДТП в Липецкой области должно сократиться на 20% по сравнению с данными 2017 года (52 места). По итогам 2020 года было выявлено 22 очага аварийности, из них 14 – в Липецке. По каждому принят план первоочередных мер, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Организации, которая выиграет на электронном аукционе, нужно будет отремонтировать пешеходное ограждение в районе дома №175 по улице Индустриальная, рядом с въездом на Октябрьский мост, а также возле остановки «Ул. Вермишева» на нечётной стороне улицы Яна Берзина. Кроме того, специалисты перенесут на несколько метров сам остановочный пункт – его расположат ближе к улице Водопьянова.

– Остановочный павильон сейчас расположен в непосредственной близости к кольцевой развязке и автомобилистам приходится объезжать автобусы, которые останавливаются здесь для посадки и высадки пассажиров, а это осложняет движение на участке и может спровоцировать ДТП, – пояснил начальник управления главного смотрителя Евгений Суханов.

На двух сложных перекрёстках – в районе остановки «Торговая площадь» и кольцевой развязки в районе гипермаркета «Европа» на улице Катукова – специалисты планируют изменить режимы работы светофорных объектов. На кольцевой развязке площади Танкистов – установить четыре дорожных «регулировщика», а в районе дома №151 по улице Гагарина – смонтировать светофор вызывного типа. Кроме того, в районе остановки «Дом торговли» на Гагарина перенесут место разрешённого разворота автомобилей, на пересечении улиц Первомайская и Горького запретят остановку транспортных средств, а в районе домов №№1-2 на проспекте Мира ограничат скорость движения до 40 км/ч.

Итоги торгов станут известны к апрелю.