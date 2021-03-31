Городское управление главного смотрителя ищет подрядчика, который подготовит фонтаны Липецка к запуску. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Организации, которая выиграет аукцион, предстоит подготовить к сезону насосную станцию «Сигма» возле Комсомольского пруда, а также 11 фонтанов областного центра. В их числе каскад на Соборной, комплексы возле драмтеатра и на площадях Мира, Клименкова, Петра Великого и Франценюка.

– Специалисты подготовят чаши к монтажу труб, насосов и другого необходимого для работы фонтанов оборудования, которое на зиму демонтировалось и хранилось на технической базе, произведут его очистку и установку, – сообщили в управлении.

Компания, которая выиграет торги, будет обслуживать фонтанные комплексы Липецка на протяжении всего сезона. Ожидается, что к работам подрядная организация приступит сразу после заключения контракта, а завершит их к началу мая. На эти цели из городского бюджета выделено 3,8 млн рублей.