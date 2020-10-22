В Липецке из-за недосмотра ребенок выпал из окна пятого этажа

Следственным отделом по Советскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

По данным следствия, вечером 26 июня 2020 года обвиняемый с малолетним сыном сожительницы находился в гостях у сестры. Разогревая еду в микроволновой печи, расположенной у кухонного окна, он поставил 1,5 годовалого малыша на подоконник напротив распахнутой настежь створки. Ребенок облокотился на москитную сетку и вместе с ней упал с высоты пятого этажа.

При падении ребёнок получил тяжёлую сочетанную травму тела, которая расценивается как повреждение, причинившее тяжкий вред здоровью, по признаку значительной стойкой утраты общей трудоспособности.

Мальчик был госпитализирован, ему оказана необходимая медицинская помощь, благодаря которой его жизнь вне опасности.

В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления фигурант признал и раскаялся в содеянном. При допросе пояснил следователю, что поставил плачущего ребёнка на подоконник с целью успокоить его, но не проявил должного внимания, так как отвлёкся на разогрев еды.

В установленный законом двухмесячный следователем собрана достаточная доказательственная база, что позволило направить материалы уголовного дела для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо ограничение свободы на срок до 3 лет, либо арест на срок до 6 месяцев.