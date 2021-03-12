В рамках процессуального надзора за соблюдением законности при рассмотрении в органах внутренних дел заявлений и сообщений о преступлениях и правонарушениях прокуратура Октябрьского района г. Липецка приняла меры по защите прав инвалида по зрению, ставшего жертвой преступления.

Установлено, что 28.12.2020 года заявитель обратился в территориальный отдел полиции с заявлением о причинении ему телесных повреждений в ходе избиения.

Поскольку полученные заявителем телесные повреждения расцениваются как легкий вред здоровью, а данная категория дел относится к делам частного обвинения, в возбуждении уголовного дела было отказано.

Однако с таким решением не согласился прокурор района, указавший, что заявитель является слепым и в силу этого не может полноценно защитить свои права в порядке частного обвинения.

В соответствии со ст.20 УПК РФ дознаватель с согласия прокурора возбуждает уголовное дело о любом преступлении, предусмотренном указанной статьей, если оно совершено в отношении лица, которое в силу зависимого или беспомощного состояния либо по иным причинам не может защищать свои права.

В настоящее время уголовное дело по ч.1 ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью) возбуждено.

Ход дознания взят на контроль.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных работ на срок до 1 года, либо ареста на срок до 4 месяцев.