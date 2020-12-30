С 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года в работу общественного транспорта вносятся изменения.

Так, 31 декабря общественный транспорт будет ездить по расписанию буднего дня без увеличения продолжительности работы в ночное время (ориентировочно до 01:00). В первый день Нового года автобусы и трамваи выйдут на линии, как обычно, уже в 05:30 утра. Однако до 10 января 2021 работа маршрутов будет осуществляться по графикам выходного дня.

Также в связи со значительным сокращением пассажиропотока с 1 по 3 января на некоторых маршрутах, среди которых №№3, 11, 33, 39, 40 и 44, будет сокращено количество транспортных средств, выходящих на линию. Соответственно, увеличится интервал движения автобусов. Кроме того, с 1 по 10 января работа маршрутов, обслуживаемых частными перевозчиками, будет осуществляться с сокращением планового выпуска автобусов на маршрутах.

Подробную информацию о работе городского пассажирского транспорта в период с 1 по 10 января 2021 года можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефону 31-00-82. С расписанием можно ознакомиться на сайтах МБУ «ЛГТК» www.lt-systems.ru и департамента транспорта www.deptrans48.ru.