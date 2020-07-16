В Липецке изъяли из оборота партию нелегального алкоголя общей стоимостью в 8 миллионов рублей

Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УМВД России по г. Липецку ликвидировали склад нелегальной алкогольной продукции. Об этом сообщает МВД медиа.

Полицейские обнаружили и изъяли почти 27 тысяч бутылок алкоголя различных видов и наименований. Он хранился в гараже, расположенном в Правобережном округе Липецка.

Предварительно установлено, что 52-летний индивидуальный предприниматель незаконно приобрёл немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными и акцизными марками. А после под видом предпринимательской деятельности осуществлял незаконное хранение алкоголя и его перевозку с целью сбыта.

Стоимость изъятой немаркированной алкогольной продукции оценивается более чем в 8 миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» и «б» ч. 6 ст. 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.