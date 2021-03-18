Сегодня на комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета представители мэрии доложили депутатам о состоянии дел по вопросу передачи территории Военного городка из федеральной собственности в муниципальную.

Последний раз, когда в горсовете поднимали эту тему, на согласование и утверждение в Министерство обороны были направлены проект планировки территории Военного городка и дорожная карта, которая предусматривает в течение 60 рабочих дней после утверждения окончательные сроки приема имущества Министерства обороны. Ведомство, в свою очередь, направило обращение в администрацию Липецка с подписанным актом замминистра о том, чтобы город принял в муниципальную собственность без подписания проекта планировки два объекта – это брошенное недостроенное здание рембазы и здание бывшей бани с земельными участками.

– Препятствием для подписания акта приема-передачи послужило следующее: отсутствие сведений о стоимости передаваемого имущества, а также несоответствие границ земельных участков, подлежащих передаче. В случае принятия в муниципальную собственность участков в соответствующих границах, которые были предложены, приведение администрацией Липецка их границ в соответствие с утвержденным проектом межевания территории будет невозможным. Мы направили документы для исправления ошибок обратно в Министерство обороны, – отметил и.о. председателя департамента градостроительства и архитектуры Александр Пушилин.

«Движение» по передаче военного городка в муниципальную собственность на этом остановилось.

Как рассказала начальник управления земельных и имущественных отношений Вера Андреева, в решение этого вопроса вмешалась военная прокуратура. Военный прокурор Тамбовского гарнизона подал иск к Министерству обороны РФ о признании бездействия со стороны ведомства в непринятие мер, в том числе, по консервации рембазы, и предотвращении несанкционированного доступа к этому объекту.

– Сегодня в Советском суде рассматривается иск прокурора Советского района, в котором будет оспариваться отказ мэрии Липецка, который выражался в непринятии бани и рембазы. Что касается межевого плана, Министерством обороны он до сих пор так и не подписан. Проект необходим для дальнейшего использования территории эффективно, как только он будет подписан, мы в течение 60 рабочих дней примем Военный городок в муниципальную собственность, – уточнила Вера Андреева.

Депутаты приняли информацию к сведению и оставили этот вопрос на контроле.