Конфликты из-за кондиционеров случаются на работе у каждого третьего липчанина. В опросе* сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения, работающего в офисах.

Перепалки из-за кондиционеров — не редкость в рабочих коллективах: о подобных инцидентах этим летом рассказал каждый третий опрошенный (33%).

«Отпуска не берут — ехать некуда. Все сидят в офисе и ругаются. Из-за кондиционеров в том числе!» — комментируют липчане.

Напротив, 48% работников сообщили, что в их команде ссор на эту тему не бывает. У каждого пятого (19%) нет климатической техники в рабочем помещении.

Острее всего дискомфорт в коллективе чувствуют работники от 35 до 44 лет: среди них о разногласиях из-за использования кондиционеров говорят 39%, тогда как среди опрошенных моложе 34 лет — только 23%. Мужчины сообщают о таких ситуациях чаще женщин (38% против 34% соответственно).

* — Время проведения опроса: 19—22 июня 2023 года.