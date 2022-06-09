9 июня Почта России провела торжественное гашение почтовой марки, выпущенной в честь 350-летия со дня рождения первого российского императора Петра I. На ней изображена картина знаменитого художника Валентина Серова «Пётр I». В Липецк пришло 100 таких марок.

Дополнительно к марке выпустили почтовый штемпель с фиксированной датой и портретом Петра I.

«Липецк стал одним из нескольких городов, где 9 июня проходит спецгашение, посвящённое юбилею Петра I. На оттиске специального штемпеля есть дата гашения и индекс центрального почтового отделения «Липецк 398000». Также к юбилею ограниченным тиражом выпустили конверты первого дня с Петропавловской крепостью и открытки двух видов», — отметила заместитель директора УФПС Липецкой области Вера Ефендиева.

Церемония гашения прошла в Липецком областном краеведческом музее. В ней приняли участие представители Почты России, администрации Липецкой области, руководство краеведческого музея, филателисты и журналисты. Во время экскурсии «Пётр I и Липецкая область» гости узнали о связи Петра I с нашим краем.

В центральном почтовом отделении Липецка на ул. Зегеля, д. 2 специальный штемпель будет находиться весь день 9 июня. Клиенты Почты России смогут отправить свои письма, конверты и открытки с юбилейной маркой и оттиском специального штемпеля. Такая возможность доступна только один день.