В Липецке ликвидировали шесть незаконных стоянок

Работа по устранению несанкционированных парковок стартовала в Липецке летом 2020 года. За этот срок было ликвидировано шесть выявленных незаконных стоянок: четыре на проспекте 60-летия СССР, по одной на улице Кривенкова и в Студенческом городке.

Здесь демонтировали шлагбаумы, ограждения, вывезли будки охранников. К тому же в Студенческом городке управление административно-технического контроля выявило, что организатор стоянки не имел прав на пользование участком, за что он был оштрафован. Также ему вынесли предписание о демонтаже ограждения, требование он исполнил.

Ещё по шести территориям управление провело работу и выявило нарушения, которые устранены либо их следует устранить при участии надзорных органов или силами самих владельцев стоянок. Так, например, парковка по адресу улица Космонавтов, 96, действительно, принадлежит заявленной компании. Однако здесь используется площадь больше, чем предусмотрено договором аренды. После совместной проверки с прокуратурой нарушение было устранено. В адрес владельца парковки вынесено представление, а материалы проверки направлены в управление Росреестра. Собственнику был назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.

Документы на право собственности в отношении парковки на улице Гагарина в районе дома №33 не были переоформлены на нового владельца. Поэтому ему выдали предписание. После устранения нарушения собственник продолжит уже на законных основаниях пользоваться стоянкой.

Владелец парковки на улице Берзина возле дома 9а пользовался земельным участком, не имея на это прав. Ещё в июне управление направило запрос в УМВД на установление лиц, организовавших парковку. Однако ответа не получило. В конце сентября был направлен повторный запрос.

Ещё девять незаконных парковок были выявлены в Октябрьском округе. Здесь работа по подготовке к их ликвидации только начинается. На будках охранников размещены уведомления о выявлении владельца. Также направлены запросы по установлению собственников в полицию. В региональном управлении имущественных и земельных отношений запросили информацию о выделении земельных участков по данным адресам.