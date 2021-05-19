Прошедшей ночью в Липецке прошла первая в этом сезоне сильная гроза, спасатели предупреждали об усилении юго-восточного ветра. По данным синоптиков, прошедшей ночью в Липецке порывы ветра достигали 15 м/с, выпало 2,9 миллиметров осадков, града не зафиксировано, сообщает пресс-служба администрации города.

По словам специалистов городского управления ГО и ЧС, на пульт системы «112» поступило 16 сообщений о падении и угрозе падения деревьев. Так, в районе дома №16 по переулку Брянский, дома №24 по улице Космонавтов, домов №№21 и 8/1 по улице Циолковского, дома №30 по улице Железнякова, дома №7 по улице Невского упали деревья. В результате падения пострадали четыре автомобиля. В районах ЛТЗ, Матырский, НЛМК и нескольких дворах в центре города липчане сообщили об угрозе падения деревьев. Информация по всем случаям передана профильным службам.

– В целом такая погода характерна для мая. До середины июня грозы могут возникать постоянно. Что касается температуры воздуха – сейчас она устанавливается в пределах многолетних значений. Если совсем недавно мы фиксировали неожиданное потепление, то сейчас столбики термометров показывают значения, характерные именно для этого периода, – отметили специалисты.

Липчан призывают ответственно относиться к экстренным сообщениям от спасателей. При получении информации о грозе и сильном ветре, важно соблюдать правила предосторожности и не парковать автомобили в местах, где существует риск падения деревьев, кровельных материалов или рекламных щитов.